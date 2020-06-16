Депутаты разрешили украинцам не платить штрафы по долгам на время карантина

Главное: Украинским банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина. Соответствующий закон на сегодняшнем заседании приняла Верховная Рада Украины.

Детали: Сегодня, 16 июня, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3297, который предусматривает запрет вводить штрафные санкции за просрочку банковских и небанковских займов во время карантина. Как сообщает «Экономическая правда», соответствующее решение без обсуждения поддержали 344 народных депутатов.

Законом вносятся дополнения в Хозяйственный кодекс, в соответствии с которыми заемщик освобождается от уплаты в пользу кредитодателя неустойки, штрафа или пени в случае просрочки очередного платежа в период действия карантина и/или в течение 30 дней после дня его завершения.

В пояснительной записке к данному законопроекту отмечается, что такие меры позволят замедлить экономический спад, предохранить предприятия от банкротства и сохранить рабочие места, а также ускорить восстановление экономики после окончания карантина.

Отметим, что речь идет именно о штрафных санкциях за просрочку платежей, а не о самих платежах.

В тему: 16 апреля 2020 года Международный валютный фонд принял решение об отсрочке платежей по обслуживанию долга для 25 стран. Украина в их число не попала.