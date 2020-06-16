Главные новости за 16 июня 2020 года

- «Газпром» начал демонтаж труб, идущих из России в Украину. По словам главы украинской ГТС Сергея Макогона, повлиять на этот процесс мы не можем, поэтому остается рассчитывать на «малый транзит».

- В Киеве скончался Алексей Порошенко – отец пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. По данным СМИ, накануне у него случился инсульт на фоне информации о допросах сына.

- Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц с коронавирусом. Ее состояние оценивается как «стабильное».

- В ближайшие выходные Украину продолжат поливать дожди. При этом будет жарко.

- В Новую Зеландию вернулся коронавирус. Заразы не было в стране двадцать четыре дня.

- Исследование ученых показало, что секс теряет свою популярность среди людей. Особенно равнодушны к нему сегодня молодые люди.