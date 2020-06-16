«Газпром» решил физически лишить Украину транзита газа

Главное: «Газпром» начал демонтаж труб, идущих из России в Украину. По словам главы украинской ГТС Сергея Макогона, повлиять на этот процесс мы не можем, поэтому остается рассчитывать на «малый транзит».

Детали: Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» начала демонтаж труб, которые находятся на территории Российской Федерации, и ведут в Украину. Как рассказал глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в интервью OilPoint, таким образом «они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем».

При этом он подчеркнул, что компания оставит мощности для «малого транзита». «Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объёмы транзита — 20-30 млрд кубометров. Он будет осуществляться по тем же трубам, по которым будет идти внутренняя транспортировка», — рассказал Макогон.

В сложившихся условиях он не видит смысла в дроблении украинской ГТС на части отдельно для транзита и для внутреннего рынка Украины, поскольку такая идея не соответствует логике газового рынка ЕС. «Если же контракт с «Газпромом» не будет продлен, то «Оператор ГТС» сосредоточится на поставках газа для своих потребителей. «Сократимся, ужмемся, и будем работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ и добычи», — заключил Макогон.

В тему: 31 декабря 2019 года Украина подписала с российской стороной все соглашения, необходимые для продолжения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. В соответствии с ними ожидается, что в 2020 г объем транзита составит минимум 65 млрд кубометров газа, а в последующие 4 года — не менее 40 млрд кубометров ежегодно. Тогда президент Владимир Зеленский назвал это залогом энергетической безопасности и благосостояния украинцев.