Как оказалось, за последние два десятка лет молодежь «охладела» к сексу

Главное: Исследование ученых показало, что секс теряет свою популярность среди людей. Особенно равнодушны к нему сегодня молодые люди.

Детали: Эксперты из Каролинского института в Стокгольме заявили, что люди теряют интерес к сексу. Особенно, пишет издание JAMA Network Open, в последние пару десятилетий это коснулось молодежи.

Сообщается, что в 2000-2018 годы исследователи опрашивали по десять тысяч мужчин и женщин возрастом 18-44 года по поводу числа сексуальных партнеров и контактов за год.

Выяснилось, что за последние годы люди «охладели» к сексу. Особенно пассивна в данном вопросе молодежь: более трети молодых людей возрастом 18-24 года не имели сексуальных контактов за целый год, что на 63% больше, чем было в 2002 году.

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