Не выдержал суда над сыном? В Киеве после инсульта умер отец Петра Порошенко

Главное: В Киеве скончался Алексей Порошенко — отец пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. По данным СМИ, накануне у него случился инсульт на фоне информации о допросах сына.

Детали: Во вторник, 16 июня, в Киеве в возрасте 84 лет умер Герой Украины Алексей Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность» на своей странице в Facebook, выразив соболезнования его сыну — бывшему президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, его жене Марине, всем родным и близким.

При этом причины смерти не указываются, однако накануне политолог Тарас Березовец на своем канале в Telegram сообщил со ссылкой на источники о том, что у Алексея Порошенко «случился геморрагический инсульт».

Между тем, как сообщает «Обозреватель», инсульт у отца случился якобына фоне информации о суде над сыном. В свою очередь Петр Алексеевич узнал об инсульте прямо во время допроса в Государственном бюро расследований.

В тему: Алексей Порошенко — советский и украинский хозяйственный деятель, украинский политик, Герой Украины, депутат Винницкого областного совета. В 1992 году в связи с войной в Приднестровье переехал в Киев, где учился и работал его младший сын Петр. Вместе они создали концерн «Укрпроминвест», который объединил более 50 предприятий. В начале 2000 годов занялся сельским хозяйством.