Главу Херсонского облсовета под конвоем везут на суд

Главное: Сотрудники Службы безопасности сегодня утром задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Детали: Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева сегодня, 16 июня, сотрудниками Службы безопасности Украины около 7 утра задержан подозреваемый в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер. Как сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, на сегодняшнем заседании суд рассмотрит ходатайство обвинения об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как указывается, соответствующее решение прокурор принял из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей. «В настоящее время действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений», — заключили в ОПУ, подчеркнув, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

В тему: 27 апреля 2020 года следователи СБУ завершили расследование резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По версии следствия, заказчиком тяжкого преступления является глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, а организатором ‒ помощник депутала облсовета Алексей Левин. Сами они свою вину отрицают и отказываются давать показания.

Напомним: 31 июля 2018 года было совершено нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк В результате она получила химический ожог 30% тела и в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

В начале ноября того же года женщина от полученных травм скончалась.