Жену Зеленского госпитализировали

Главное: Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц с коронавирусом. Ее состояние оценивается как «стабильное».

Детали: Во вторник, 16 июня, Офис президента Украины сообщил о госпитализации жены главы государства 42-летней Елены Зеленской с коронавирусом. В сообщении сказано, что она находится в одной из киевских больниц. В какой именно – не уточняется.

О положительном диагнозе в минувшую пятницу, 12 июня, поведала сама Елена Зеленская. Тогда она утверждала, что чувствует себя хорошо, и у нее нет никаких симптомов болезни. Тогда она осталась дома на карантине.

Сегодня же стало известно, что у Елены Зеленской «внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести».

Приводятся следующие медицинские показатели: «ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное».

Сейчас жена Владимира Зеленского находится в изоляции под наблюдением врачей.

Также подчеркивается, что «проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат».

В тему 13 июня 2020 года сообщалось, что коронавирус «поразил» министра и советника Зеленского.

12 июня 2020 года стало известно, что жена Зеленского заразилась коронавирусом.