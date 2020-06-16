После принятия убийственного закона №3613 мужчины уйдут в криминал, женщины – в проституцию, а некоторые продадут свои органы, – эксперт

Главное: Известный адвокат Иван Либерман прокомментировал законопроект № 3613, в соответствии с которым с должника могут взыскивать до 50% зарплаты, запретить выезд за границу и пользование автотранспортом. Если долги превысят 3 месяца, то законопроектом предлагается изъятия части имущества.

Детали: Секретариат Верховной Рады зарегистрировал законопроект № 3613. Новации в нем убийственные: после соответствующего решения суда (а некоторые наши суды, как известно, бывают очень специфические), до полного погашения имеющейся задолженности с должника за ЖКУ могут автоматически взыскивать до 50% зарплаты, запретить выезд за границу, охотиться и пользоваться автотранспортом.

Если долги за коммуналку превысят сумму платежей за 3 месяца, по мнению инициаторов проекта закона из парламентской «СН», взыскание может происходить за счет изъятия части имущества должника. И это еще далеко не все новации.

Ситуацию эксклюзивно для «Фраза» прокомментировал известный адвокат, доктор права Иван Либерман:

«Считаю, что если этот закон заработает в полной мере, то власти нужно будет где-то искать большие помещения под Дома престарелых, а также огромнейшие помещения для бездомных людей. Если этой закон заработает на полную мощность в Украине, то серьезно изменится демографическая составляющая. Почему так произойдет? Потому, что многим людям старшего возраста, которые, в основном, могут быть должниками (они хорошо помнят жизнь в прошлые времена, когда они отработали весь свой век, и теперь понимают, что их просто выбрасывают из жилища — единственного и последнего, которое у них есть), будет приходить мысль, я так допускаю, покончить жизнь самоубийством!».

«Допускаю, что много детей и внуков будут отказываться от права наследования, переживая за то, что у их родителей или прародителей есть долги за ЖКУ. Поскольку, в соответствие с законодательством, наследник принимает не только активы, но и пассивы — долги за коммуналку, которые остались. То есть, можно получить в таком случае не только помещение или жилье, а и долги, по которым, уже по законной процедуре, начато взимание. Таким образом, можно потерять намного больше, нежели получить», — отметил Иван Либерман.

В то же время адвокат увидел в этом всем и небольшой позитив:

«Позитив этот вот, по сути, в чем: дети, которые проживают не вместе со своими престарелыми родителями, будут чаще звонить своим родителям. И не столько для того, чтобы узнать о здоровье, сколько для того, чтобы понять, есть ли у их родителей долги за коммунальные услуги. Таким образом, в этом ключе, такой закон сильно поможет объединить семьи, хотя бы перед смертью родителей. Звучит, возможно, крайне странно. Но это — реалии, насколько бы страшными они не показались».

«Если же говорить о ситуации в Украине с должниками за ЖКУ в общем, то, без преувеличения, я допускаю, что после такого закона некоторые должники-мужчины уйдут в криминал, женщины — в проституцию. А некоторые продадут свои почки и кожу „черным“ трансплантологам!», — подвел неутешительный итог адвокат Либерман.

В тему: В мае 2020 года мы писали о том почему в Украине снова дорожает коммуналка.

Читайте завтра, 17 июня, на «Фразе» острую статью нашего постоянного автора Александра Карпеца, посвященную этой теме.