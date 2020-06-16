Русские назвали «идеальный способ» победить похмелье

Главное: Россияне определили самое лучшее средство от похмелья. Им назвали кисломолочный напиток айран.

Детали: Кисломолочный напиток айран назвали «идеальными способом» победить похмелье. Об этом поведал российский биолог Михаил Лущик, которого цитируют местные СМИ.

По слова фитотерапевта, айран чрезвычайно богат витаминами и микроэлементами, этот вкусный напиток также «благотворно влияет на многие процессы в организме, улучшает пищеварение».

Ученый объясняет, что айран «повышает кислотность желудочного сока, после чего все, что не переварилось, переваривается дополнительно».

Он говорит: «Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная. Айран отлично подходит для разгрузочных дней и для очистки организма».

Россиянин также напоминает, что «в кислых продуктах всегда преобладает избыток водорода, который является восстановителем и играет положительную роль в клетках».

Также он добавил: «Однозначно, что айран в какой-то степени помогает при похмелье».

Напоминается также, что айран получил распространение у кочевых народов еще в шестом веке.

В тему 2 января 2020 года был составлен список интернациональных рецептов от новогоднего похмелья.