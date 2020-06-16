На Закарпатье взбесившийся банкомат начал выдавать деньги в 10-кратном размере

Главное: В Берегово Закарпатской области банкомат выдал местному жителю в 10 раз больше наличных, чем он хотел снять. Мужчина проявил порядочность и вернул деньги банку.

Детали: Житель Берегово Закарпатской области намеревался снять 8 тыс. грн. Как сообщает Mukachevo.net, по какой-то причине, он решил провести операцию в два захода по 4 тыс. грн. В первый раз все прошло как надо, а во второй — банкомат вместо сотенных купюр выдал новые банкноты в 1000 грн.

Заметив ошибку мужчина по имени Сергей сразу же сообщил о случившемся на горячую линию банка. По его словам, «соблазна присвоить деньги не было».

В подтверждение издание опубликовало фотографию денег.

В банке, название которого не указывается, изданию сообщили, что сбой мог произойти из-за человеческой ошибки при пополнении кассет. Могла сказаться новизна купюр.

Сергея поблагодарили за благородный поступок.

В тему: 13 октября 2008 года из-за технической ошибки один из банкоматов в Харькове начал выдавать 50 гривен вместо 20-ти. Всего ошибкой успели воспользоваться 24 харьковчанина. После обращения банка 21 человек вернул деньги, полученные по ошибке. Трое — отказались.