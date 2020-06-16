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Ученые разгадали главный секрет крапивы

Ученые разгадали главный секрет крапивы

Главное: Ученые выяснили, почему так больно колется крапива. Как оказалось, ее колючки, прокалывая нашу кожу, не ломаются.

Детали: Датские ученые из Национального технического университета объяснили, почему крапива такая колючая. Проведя исследования, они выяснили, что, прокалывая нашу кожу, ее колючки не ломаются.

Этим они напоминают хоботок комара, цитирует экспертов издание Nature Physics.

Изучая различные колючие объекты, ученые выяснили, что «существует четкая корреляция между длиной иглы или шипа и ее диаметром, как вблизи кончика, так и в месте, где он прикрепляется к растению или животному, благодаря чему обеспечиваются как необходимую прочность, так и эластичность наконечника».

Говоря о крапиве, исследователи поведали, что «ее колючки по форме напоминают иголку инъекционного шприца: сложенные стекловидным кремнием, они полые и усилены по краям, что придает остроконечным волоскам повышенную прочность».

В тему 11 декабря 2019 года сообщалось, что ученые выяснили о пингвинах кое-что неожиданное.

26 сентября 2019 года стало известно, что ученые назвали оптимальный способ утолить жажду.

Тэги: природа, ученые, мир, наука, крапива

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