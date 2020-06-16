После скандала с Трампом ВОЗ усомнилась в информации китайских властей о вспышке нового коронавируса

Главное: В многомиллионном китайском городе Баодин, примыкающем к Пекину, введено военное положение из-за вспышки нового коронавируса. В ВОЗ усомнились в официальной версии его происхождения.

Детали: Власти Китая ввели военное положение в городе Баодин, который находится в 140 км к юго-западу от столицы государства. Причиной стала вспышка коронавируса на крупном рынке в Пекине. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на местные СМИ, близость городов потребовала от руководства принятия незамедлительных мер.

На данный момент в городе проживает 10 млн 700 тыс. человек.

Между тем, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, во Всемирной организации здравоохранения сомневаются, что вспышка нового коронавируса началась на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади», как это утверждалось ранее. По словам руководителя программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, он ожидает публикации Китаем полной генетической информации о новом коронавирусе в связи с наличием информации о том, что он на самом деле пришел из Европы.

«Я не верю в то, что это основная гипотеза. Хотя ее и надо подробно изучить», — заявил Райан, добавив, что многие эксперты также сомневаются в том, что источником вспышки стала рыба, которую завезли на местный рынок

В тему: 12 июня 2020 года в районе Фэнтай, расположенном в южной части Пекина, ввели режим военного положения после вспышки коронавирусной инфекции на местном оптовом рынке Синьфади.

15 июня профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что этот вирус может оказаться гораздо более заразным, чем предыдущий.

Напомним: 8 апреля 2020 года президент США объявил о желании приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. «Мы выделяли как мажоритарные участники огромную часть денег, они критиковали мое решение по ограничению передвижений. И они ошибались насчет многих вещей, и, судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай», — заявил он.

3 мая в интервью журналистам президент Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса. «Они совершили ошибку и пытались ее скрыть, пытались загасить это, как огонь», — заявил американский лидер.

На следующий день Государственный секретарь США Майк Помпео сделал заявление об искусственном происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане.

30 мая Трамп официально объявил о разрыве отношений США с ВОЗ.