Коронавирус вернулся в Новую Зеландию

Главное: В Новую Зеландию вернулся коронавирус. Заразы не было в стране двадцать четыре дня.

Детали: В Новой Зеландии, где власти страны заявили о фактической победе над COVID-19, зафиксированы два новых случая заражения. Как сообщает Министерство здравоохранения, коронавирус в стране не «находили» двадцать четыре дня.

По данным врачей, больные прилетели из Великобритании: двум женщинам в качестве исключения разрешили посетить похороны родителей в Веллингтоне. Отмечается, что одна из женщин имела легкие симптомы после прибытия в Окленд, но на границе она соврала, что чувствует себя хорошо.

При этом женщины, признаются медики, «были помещены в управляемую изоляцию, а не на карантин».

Отмечается, что общее число зараженных в Новой Зеландии составило 1 506 людей, а жертвами коронавируса стали двдадцать два человека.

В тему 1 июня 2020 года сообщалось, что в Новой Зеландии уже десять дней кряду не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом COVID-19.