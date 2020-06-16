Погода на выходные: синоптики обещают жару и грозы

Главное: В ближайшие выходные Украину продолжат поливать дожди. При этом будет жарко.

Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды на 20-21 июня. Синоптики говорят, что в ближайшие выходные Украину будут поливать грозовые дожди. Сухо может быть лишь в Киеве.

По стране сохранится жаркая погода: днем будет до плюс 23-33, а ночью 14-20 тепла.

В Киеве должно быть без осадков: днем обещают 28-30 тепла, а ночью плюс 18-20.

Карта погоды в Украине:

В тему 15 июня 2020 года синоптики рассказали о затяжных грозовых дождях в Украине.

1 июня 2020 года сообщалось, что лето в Карпатах началось со снегопада.