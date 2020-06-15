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Китайский ученый шокировал заявлением о новом штамме коронавируса

Китайский ученый шокировал заявлением о новом штамме коронавируса

Главное: Коронавирус, выявленный на одном из крупнейших оптовых рынков столицы Китая, является более заразным, нежели его «уханьский» собрат. Об этом заявил ученый-вирусолог Ян Чжаньцю.

Детали: Коронавирус, выявленный на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина, вероятно, более заразный, чем обнаруженный на рынке морепродуктов в Ухане.

Как передает «КП», об этом в интервью изданию «Хуаньцю шибао» рассказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

«В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке „Синьфади“ коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке „Хуанань“ в Ухане», ‒ заявил он.

Напомним, что в пекинском районе Фэнтай, в котором и расположен злосчастный рынок, введено военное положение.

По словам заместителя руководителя Центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо, заразу выявили у 45 работников «Синьфади», при этом они не имели никаких симптомов.

Кроме того, наличие инфекции подтверждено у четырех человек, которые обратились к врачам с характерными для COVID-19 симптомами.

В тему: 1 апреля 2020 года сообщалось, что в китайской провинции Хэнань ввели жесткие противоэпидемические мероприятия в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

В частности, «на карантин» поместили район Цзя, в котором было выявлено наибольшее число заражений.

Тэги: ученые, Китай, общество, медицина, рынок, здоровье, эпидемия, мир, наука, Пекин, штамм, ученый, коронавирус, Ухань, COVID-19

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