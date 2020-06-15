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В Польше разъяренный мужчина открыл огонь по украинцам

В Польше разъяренный мужчина открыл огонь по украинцам

Главное: В польском городе Грудзендзе 33-летний мужчина обстрелял из газового пистолета группу украинцев. Хулиган пришел в негодование о того, что они разговаривали на украинском языке.

Детали: В польском городе Грудзендзе 33-летний мужчина напал на троих украинцев, которые во время прогулки разговаривали на «мове».

Как передает Express Bydgoski, хулиган сначала «посоветовал» нашим соотечестенникам убираться из Польши, после чего выхватил газовый пистолет и произвел несколько выстрелов.

Сообщается, что в результате инцидента украинцы не пострадали.

В свою очередь, подоспевшие полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него орудие преступления.

Отмечается, что на газовый пистолет у него не было разрешения. Теперь за содеянное горе-поляку придется отвечать перед судом. При этом до суда его отпустили под залог.

В тему: 11 февраля 2020 года мы писали, что в Польше толпой избили граждан Украины.

А 12 октября 2019 года сообщалось, что в Польше избили украинского актера, который посмел потребовать у пана «свои деньги».

Тэги: общество, Европа, мир, стрельба, Польша, украинцы, хулиганство, криминал, национализм

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