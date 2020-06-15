Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 15 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 15 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 7 949 247, смертей ‒ 434 170, а выздоровлений ‒ 3 798 625. В Украине же выявлено 31 810 инфицированных, зарегистрировано 901 смерть и 14 253 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 096 902 (смертей ‒ 115 755), Бразилии ‒ 867 624 (43 332), России ‒ 536 484 (7 081), Индии ‒ 332 424 (9 520), Великобритании ‒ 297 342 (41 783), Испании ‒ 243 928 (27 136), Италии ‒ 236 989 (34 345), Перу ‒ 229 736 (6 688), Франции ‒ 194 153 (29 410), Иране ‒ 189 876 (8 950), Германии ‒ 187 682 (8 804), Турции ‒ 178 239 (4 807), Чили ‒ 174 239 (3 323), Мексике ‒ 146 837 (17 141), Пакистане ‒ 144 478 (2 729), Саудовской Аравии ‒ 132 048 (1 011), Канаде ‒ 100 420 (8 217), Бангладеш ‒ 90 619 (1 209), Китае ‒ 84 338 (4 638), Катаре ‒ 80 876 (76), ЮАР ‒ 70 038 (1 480) и Бельгии ‒ 60 100 (9 661).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 15 июня 2020 года мы писали, в каких областях могут отдохнуть украинцы, «не рискуя» заразиться коронавирусом.

А 13 июня 2020 года сообщалось, что коронавирус «поразил» министра и советника президента Зеленского.