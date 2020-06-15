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Главные новости за 15 июня 2020 года

Главные новости за 15 июня 2020 года

— Под зданием Шевченковского суда в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами, выступающими в поддержку Сергея Стерненко, которому сегодня избирают меру пресечения. В результате стычки пострадал народный депутат Роман Лозинский. Полиция назначила служебное расследование.

— В связи с большой нагрузкой сайты, на которых абитуриенты могут пройти пробное Внешнее независимое оценивание, могут работать с перебоями. В Министерстве образования опубликовали список региональных центров оценивания качества образования, в которых должны помочь в случае возникновения проблем.

— Человека, похожего на городского голову Киева Виталия Кличко, заметили в одном из киевских ресторанов после 22 часов в компании из четырех человек, что является нарушением правил, введенных городскими властями в связи с распространением коронавируса.

— Система фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения продолжает фиксировать «рекорды» превышения скоростного режима в Киевской области.

— Юмористы из «Дизель шоу» обнаружили в последнем выступлении студии «Квартал 95» кусок из своего выступления пятилетней давности.

— Директриса одной из киевский школ продолжила общение с сотрудниками, несмотря на положительный тест на коронавирус.

— Во время марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik погибла спортсменка Екатерина Катющева. Ранее она исчезла с дистанции.

— В Киевской области мужчина с психическими расстройствами сбежал из специально оборудованной палаты и нанес смертельный удар врачу-педиатру, полиция открыла производство.

— В Одесской области началось наводнение. Большая вода затопила город Рени и несколько сел.

— Украинцам рассказали, где можно отдыхать этим летом в нашей стране во время пандемии коронавируса. Области перечислил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— В ближайшие дни Украину будут поливать дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

— Дочь брата президента США Дональда Трампа готовит к публикации книгу о «шокирующих и непристойных» ситуациях из жизни дяди. В ней, в частности, будет рассказано о налоговых махинациях нынешнего главы Белого дома, а также он будет обвинен в смерти своего брата Фреда.

— Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на нападки в адрес своего предшественника Уинстона Черчилля, которого после начала массовых протестов темнокожих все чаще обвиняют в расизме. Политик написал колонку.

— В Швейцарии в одном из поездов нашли мешок с золотом. Его забыл кто-то из пассажиров.

Тэги: общество, Виталий Кличко, протест, здоровье, мир, карантин, политика, голос, образование, криминал, Шевченковский районный суд Киева, внешнее независимое оценивание, Национальная полиция Украины, технологии, Дизель-шоу, новости Украины, Сергей Стерненко

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