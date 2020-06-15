В ФК «Прикарпатье» полагают, что обещание Суркиса оплатить тестирование Первой Лиги - неуместный пиар

Заявления президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса о якобы готовности финансировать тестирования команд Первой Лиги на коронавирус — это, скорее всего, политическое заявление, не отвечающее реальным намерениям. Так считает президент ФК «Прикарпатье» Василий Ольшанецкий.

«Нам на клуб первое тестирование на коронавирус, которые мы уже проходили, обошлось в 120 тыс. грн. Теперь нужно делать повторное, не откладывая в долгий ящик. До 20 июня мы должны сдать тесты. А что касается слов (Игоря Суркиса, — ред.) — то это просто слова, которые как все подобные политические заявления не всегда отвечают действительности», — сказал наставник «Прикарпатья».

Ольшанецкий также прокомментировал решение ПФЛ о доигровке сезона. По его словам такой «сыр-бор» получился, потому что каждая команда пытается преследует свои цели.

«То есть 6 команд, которые борются за выход, у них — одни задачи, у тех, кто вылетает из Первой Лиги — другие. А те, что в середине турнирной таблицы — рассчитывают на смену места. Но сегодня вопрос уже урегулирован, на последней конференции решено, что доиграют все команды в полном формате и будут дальше бороться за выход в Премьер-Лигу. Как в Регламенте — три первые команды — в УПЛ, остальные играют прей-офф», — сказал он.

Ранее ряд клубов ПФЛ заявили, что в «помощи от Суркиса» не нуждаются, потому что являются самодостаточными ФК. Серди них — «Днепр-1», «Ингулец», «Рух» и др.