В ПЦУ ушли от оценки намерения турецких властей превратить Святую Софию в мечеть

Главное: Представители ПЦУ никак не комментируют возможную смену статуса храма Святой Софии с музея на действующую мечеть. Эксперты связывают это с отсутствием реакции на ситуацию Патриарха Варфоломея.

Детали: Представители Православной Церкви Украины ушли от официальных комментариев относительно возможного превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Как сообщает strana.ua, об этом журналистам издания заявил секретарь епархиального совета Львовской епархии ПЦУ Иван Сас.

«Не владею информацией касательно таких намерений Турции», — сказал Иван Сас.

По указанию президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в конце мая в честь окончания месяца Рамадана, в соборе прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о взятии Стамбула турками, а 2 июля Государственный совет Турции рассмотрит возможность смены статуса храма Святой Софии с музея на действующую мечеть.

Действия Эрдогана вызвали негативную реакцию христиан по всему миру и неоднозначную оценку в турецком обществе.

Власти Греции назвали это оскорблением международного сообщества и вызовом религиозным чувствам христиан по всему миру.

В Русской Православной Церкви отметили, что попытки изменить статус храма-музея Святой Софии приведут к изменению и нарушению межконфессионального и межрелигиозного баланса.

Эксперты связывают молчание ПЦУ относительно возможного превращения Святой Софии в мечеть с позицией Патриарха Варфоломея, который официально не отреагировал на действия турецких властей.

«В экспертной среде отсутствие реакции Варфоломея связывают с его тотальной зависимостью от турецких властей, особенно на фоне обвинений в адрес Варфоломея в соучастии в попытке переворота в Турции и в связях с живущим в США оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом», — сообщили в издании.

Шесть лет назад при аналогичной ситуации, Константинопольский Патриарх призывал протестовать против превращения Софийского собора в мечеть.

«Мы будем противостоять этому, и все христиане, будь то православные, католики или протестанты, будут с нами. Святая София была построена, чтобы быть свидетельством христианской веры, и если она должна снова стать местом религиозного поклонения, то она должна стать только христианским храмом», — заявлял Патриарх Варфоломей. — Но сейчас он хранит красноречивое молчание«. — отметили в издании «Страна».

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