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В Черногории задержаны священники после участия в крестном ходе против антицерковных законов

В Черногории задержаны священники после участия в крестном ходе против антицерковных законов

Главное: В Черногории задержаны двое священников после участия в протестных крестных ходах. Об этом сообщает сербское телевидение.

Детали: В Черногории полиция задержала двух священников Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви, обвинив их в организации массовых скоплений людей в нарушение ограничений, введенных национальным координационным советом по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщает национальное телевидение Черногории RTCG, речь идет о священниках Мирчете Шливанчанине и Желько Чаличе, которые приняли участие в молитвенных протестах в Подгорице и Даниловограде.

Ранее правительство Черногории объявило страну «зоной, свободной от коронавирусной инфекции», сняли ряд запретительных мер карантина и объявив о начале туристического сезона,оставили в силе запрет на собрания более 200 человек в общественных местах.

В Даниловограде, в связи с задержанием священника, верующие уже собрались на протестную акцию около полицейского участка.

Митрополит Амфилохий (Радович) призвал верующих продолжать бороться за сохранение святынь и возобновить проведение масштабных крестных ходов с соблюдением санитарных предписаний.

В тему: 09.06.2020 стало известно, что в Черногории после карантина возобновят протестные крестные ходы.

Тэги: новости православия

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