Минобразования объяснило, что делать в случае проблем с пробным ВНО

Главное: В связи с большой нагрузкой сайты, на которых абитуриенты могут пройти пробное Внешнее независимое оценивание, могут работать с перебоями. В Министерстве образования опубликовали список региональных центров оценивания качества образования, в которых должны помочь в случае возникновения проблем.

Детали: Из-за большой нагрузки сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования могут работать медленнее. Как сообщает пресс-служба Министерства образования Украины, тестовое испытание онлайн можно будет пройти вплоть до 18 часов 19 июня.

В настоящее время Украинский центр оценивания качества образования работает над тем, чтобы устранить технические проблемы. В случае их возникновения в процессе сдачи пробного ВНО в Министерстве посоветовали обращаться в следующие региональные центры оценивания качества образования:

— Винницкий

Регионы обслуживания: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области

тел.: (0432) 65-65-35

[email protected]

— Днепропетровский

Регионы обслуживания: Днепропетровская, Запорожская области

тел.: (056) 790-24-99

[email protected]

— Донецкий

Регионы обслуживания: Донецкая, Луганская области

тел.: (06264) 2-02-58

[email protected]

— Ивано-Франковский

Регионы обслуживания: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская области

тел.: (0342) 75-09-75

[email protected]

— Киевский

Регионы обслуживания: Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области

тел.: (044) 227-02-92

[email protected]

— Львовский

Регионы обслуживания: Львовская, Ровенская, Волынская области

тел.: (032) 231-49-83

[email protected]

— Одесский

Регионы обслуживания: Одесская, Кировоградская области

тел.: (048) 784-69-95

[email protected]

— Харьковский

Регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области

тел.: (057) 705-07-37

[email protected]

— Херсонский

Регионы обслуживания: Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь

тел.: (0552) 46-00-55

[email protected]

В тему: 21 мая 2020 года Министерство образования опубликовало полный график проведения ВНО в этом году. В соответствии с ним основная сессия начнется 25 июня с тестирования по математике.

13 июня стало известно, что пробное внешнее независимое оценивание в этом году пройдет онлайн.