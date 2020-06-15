Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Минобразования объяснило, что делать в случае проблем с пробным ВНО

Минобразования объяснило, что делать в случае проблем с пробным ВНО

Главное: В связи с большой нагрузкой сайты, на которых абитуриенты могут пройти пробное Внешнее независимое оценивание, могут работать с перебоями. В Министерстве образования опубликовали список региональных центров оценивания качества образования, в которых должны помочь в случае возникновения проблем.

Детали: Из-за большой нагрузки сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования могут работать медленнее. Как сообщает пресс-служба Министерства образования Украины, тестовое испытание онлайн можно будет пройти вплоть до 18 часов 19 июня.

В настоящее время Украинский центр оценивания качества образования работает над тем, чтобы устранить технические проблемы. В случае их возникновения в процессе сдачи пробного ВНО в Министерстве посоветовали обращаться в следующие региональные центры оценивания качества образования:

— Винницкий

Регионы обслуживания: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области

тел.: (0432) 65-65-35

[email protected]

— Днепропетровский

Регионы обслуживания: Днепропетровская, Запорожская области

тел.: (056) 790-24-99

[email protected]

— Донецкий

Регионы обслуживания: Донецкая, Луганская области

тел.: (06264) 2-02-58

[email protected]

— Ивано-Франковский

Регионы обслуживания: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская области

тел.: (0342) 75-09-75

[email protected]

— Киевский

Регионы обслуживания: Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области

тел.: (044) 227-02-92

[email protected]

— Львовский

Регионы обслуживания: Львовская, Ровенская, Волынская области

тел.: (032) 231-49-83

[email protected]

— Одесский

Регионы обслуживания: Одесская, Кировоградская области

тел.: (048) 784-69-95

[email protected]

— Харьковский

Регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области

тел.: (057) 705-07-37

[email protected]

— Херсонский

Регионы обслуживания: Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь

тел.: (0552) 46-00-55

[email protected]

В тему: 21 мая 2020 года Министерство образования опубликовало полный график проведения ВНО в этом году. В соответствии с ним основная сессия начнется 25 июня с тестирования по математике.

13 июня стало известно, что пробное внешнее независимое оценивание в этом году пройдет онлайн.

Тэги: карантин, Министерство образования и науки, образование, тестирование, внешнее независимое оценивание, новости Украины

Комментарии

Статьи

13.06.20 09:32

Проститутки опасаются, что вирус уничтожит древнейшую профессию

Автор: Александр Флоранский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
14.06.20 08:01

«Заря» – «Динамо»: битва за второе место продолжается

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Выбивание долгов, отправка подростков на работу, обвал ВВП. Что написано в новой программе Шмыгаля
15.06.20 15:45

Выбивание долгов, отправка подростков на работу, обвал ВВП. Что написано в новой программе Шмыгаля

Автор: «Страна»

Выбор редакции
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Минобразования объяснило, что делать в случае проблем с пробным ВНО

Минобразования объяснило, что делать в случае проблем с пробным ВНО
15.06.20 16:06
182
Последние новости
15.06.20 17:07

В УПЦ объяснили, как общаться с родственниками из других конфессий
15.06.20 17:00

«Куда мы приходим - там цивилизация»: «НИБУЛОН» несмотря на коронакризис запустил новый терминал на Днепропетровщине
15.06.20 16:45

В ПЦУ ушли от оценки намерения турецких властей превратить Святую Софию в мечеть
15.06.20 16:42

Король Марокко перенес экстренную операцию на сердце
15.06.20 16:35

В Черногории задержаны священники после участия в крестном ходе против антицерковных законов
15.06.20 16:06

Минобразования объяснило, что делать в случае проблем с пробным ВНО
15.06.20 15:46

Директриса одной из киевских школ узнала, что заразилась коронавирусом и... пошла на работу
Фото и Видео
Студию Зеленского обвинили в плагиате
Студию Зеленского обвинили в плагиате
Студию Зеленского обвинили в плагиате
Студию Зеленского обвинили в плагиате
12 раз за день: в полиции показали очередных «рекордсменов» по превышению скорости
12 раз за день: в полиции показали очередных «рекордсменов» по превышению скорости
В одесском Рени потоки грязной воды затопили дома и размыли дороги
В одесском Рени потоки грязной воды затопили дома и размыли дороги
С сегодняшнего дня из Украины можно улететь в Беларусь, Нидерланды и Бельгию
С сегодняшнего дня из Украины можно улететь в Беларусь, Нидерланды и Бельгию
В Одесской области компания неудачно «поиграла» с гранатами
В Одесской области компания неудачно «поиграла» с гранатами
В Одесской области умерла спортсменка, исчезнувшая во время марафона
В Одесской области умерла спортсменка, исчезнувшая во время марафона
В столице России пара занялась сексом на глазах у ошалевшей публики. 18+
В столице России пара занялась сексом на глазах у ошалевшей публики. 18+
«Мы ‒ не мировые полицейские»: Трамп решил положить конец американскому империализму
«Мы ‒ не мировые полицейские»: Трамп решил положить конец американскому империализму
Появилось полное видео конфликта афроамериканца Ричарда Брукса с белыми копами
Появилось полное видео конфликта афроамериканца Ричарда Брукса с белыми копами
«Рупор Кремля» Соловьев жестко прошелся по Ефремову за покаянное видеообращение
«Рупор Кремля» Соловьев жестко прошелся по Ефремову за покаянное видеообращение
fraza.ua
Новости блогосферы
14.06.20 18:43

Любой расизм омерзителен: черный, белый и даже желтый
14.06.20 16:55

Зеленский соврал про Хорошковского и его должность
14.06.20 16:47

Вот мне посоветовали Лешу... Краткий обзор интервью Зеленского «Украинской правде»
11.06.20 10:08

Удобный негромайдан

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.