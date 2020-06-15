Минобразования объяснило, что делать в случае проблем с пробным ВНО

Главное: В связи с большой нагрузкой сайты, на которых абитуриенты могут пройти пробное Внешнее независимое оценивание, могут работать с перебоями. В Министерстве образования опубликовали список региональных центров оценивания качества образования, в которых должны помочь в случае возникновения проблем.
Детали: Из-за большой нагрузки сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования могут работать медленнее. Как сообщает пресс-служба Министерства образования Украины, тестовое испытание онлайн можно будет пройти вплоть до 18 часов 19 июня.
В настоящее время Украинский центр оценивания качества образования работает над тем, чтобы устранить технические проблемы. В случае их возникновения в процессе сдачи пробного ВНО в Министерстве посоветовали обращаться в следующие региональные центры оценивания качества образования:
— Винницкий
Регионы обслуживания: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области
тел.:
— Днепропетровский
Регионы обслуживания: Днепропетровская, Запорожская области
тел.:
— Донецкий
Регионы обслуживания: Донецкая, Луганская области
тел.:
— Ивано-Франковский
Регионы обслуживания: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская области
тел.:
— Киевский
Регионы обслуживания: Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области
тел.:
— Львовский
Регионы обслуживания: Львовская, Ровенская, Волынская области
тел.:
— Одесский
Регионы обслуживания: Одесская, Кировоградская области
тел.:
— Харьковский
Регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области
тел.:
— Херсонский
Регионы обслуживания: Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь
тел.:
В тему: 21 мая 2020 года Министерство образования опубликовало полный график проведения ВНО в этом году. В соответствии с ним основная сессия начнется 25 июня с тестирования по математике.
13 июня стало известно, что пробное внешнее независимое оценивание в этом году пройдет онлайн.