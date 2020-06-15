Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эксперт: Отношения Армении и Украины нуждаются в глубоком переосмыслении

Эксперт: Отношения Армении и Украины нуждаются в глубоком переосмыслении

«Любое действие официальной дипломатии Еревана, направленное на диверсификацию внешней политики, оцениваю, как большой позитив», — об этом в комментарии News.am заявил украинский политический обозреватель Марат Акопян.

По его словам, шаги, направленные на диверсификацию внешней политики Армении, назрели уже давно. Однако приоритетность шагов вызывает недоумение. «Для примера возьмем ситуацию с открытием посольства в Израиле и реакция Ирана.

Бесспорно, что Армении необходимо иметь посольство в Израиле и развивать взаимовыгодные отношения в регионе, не забывая при этом исключительную роль Ирана для официального Еревана.

Однако при этом вызывает удивление пассивность Еревана в украинском направлении».

Эксперт подчеркнул необходимость профессионального анализа и интенсификации отношений двух стран.

«На лицо очевидная недооценка роли Украины как страны, которая смогла выстоять в противостоянии с ядерной державой, страны, которая имеет большое значение для Европейского региона и США, а также имеет 40-миллионный рынок, где армянская продукция может быть конкурентной.

К сожалению, в Армении информация про Украину формируется из российских источников, или же их сателлитов. Не наблюдается серьезного анализа политической и экономической роли Украины и возможные перспективы для Еревана. Опять же для примера, новости про армянскую диаспору благодаря дружественным СМИ намного широко и глубоко распространяются на армянском медиаполе, чем новости или аналитические материалы про саму страну – Украину.

Смена политических элит в обеих странах создала плодотворную почву для интенсивных развитий, однако вынужден констатировать, что за последние годы революционных изменений отношения Еревана и Киева не претерпели, и находятся в достаточно странном замороженном состоянии. Единственные подвижки в украинско-армянских отношениях зафиксированы исключительно благодаря многочисленной и хорошо организованной армянской диаспоре, и парламентской дипломатии. Есть взаимодействие общины с соответствующими структурами Армении, экспертным и журналистским сообществом. Контакты и общения есть как с уполномоченным по делам диаспоры РА, так и с МИД и депутатами парламента и представителями муниципалитета. Получается, что взаимопонимание есть у всех кроме политических элит».

Отвечая на вопрос о необходимых шагах, эксперт отметил, что рекомендует правительству Армении первой проявить инициативу на фоне событий начиная с 2014-го года.

«Я бы порекомендовал правительству Армении, тем кто отвечает за политические решения — обратить особое внимание на украинское направление для внешнеполитической и экономической активности, это может стать очень важным направлением для Армении при надлежащей работе».

Эксперт указал на важную роль средств массовой информации, отметив, что сегодня СМИ-партнеры, эксперты и диаспора являются своеобразным мостом между Киевом и Ереваном.

«Пользуясь случаем благодарю ваше издание и другие дружественные армянские СМИ, которые много лет активно содействуют распространению информации про армянскую общину Украины».

Тэги: Украина, общество, Армения

Комментарии

Статьи

13.06.20 09:32

Проститутки опасаются, что вирус уничтожит древнейшую профессию

Автор: Александр Флоранский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
14.06.20 08:01

«Заря» – «Динамо»: битва за второе место продолжается

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Выбивание долгов, отправка подростков на работу, обвал ВВП. Что написано в новой программе Шмыгаля
15.06.20 15:45

Выбивание долгов, отправка подростков на работу, обвал ВВП. Что написано в новой программе Шмыгаля

Автор: «Страна»

Выбор редакции
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Минобразования объяснило, что делать в случае проблем с пробным ВНО

Минобразования объяснило, что делать в случае проблем с пробным ВНО
15.06.20 16:06
182
Последние новости
15.06.20 17:07

В УПЦ объяснили, как общаться с родственниками из других конфессий
15.06.20 17:00

«Куда мы приходим - там цивилизация»: «НИБУЛОН» несмотря на коронакризис запустил новый терминал на Днепропетровщине
15.06.20 16:45

В ПЦУ ушли от оценки намерения турецких властей превратить Святую Софию в мечеть
15.06.20 16:42

Король Марокко перенес экстренную операцию на сердце
15.06.20 16:35

В Черногории задержаны священники после участия в крестном ходе против антицерковных законов
15.06.20 16:06

Минобразования объяснило, что делать в случае проблем с пробным ВНО
15.06.20 15:46

Директриса одной из киевских школ узнала, что заразилась коронавирусом и... пошла на работу
Фото и Видео
Студию Зеленского обвинили в плагиате
Студию Зеленского обвинили в плагиате
Студию Зеленского обвинили в плагиате
Студию Зеленского обвинили в плагиате
12 раз за день: в полиции показали очередных «рекордсменов» по превышению скорости
12 раз за день: в полиции показали очередных «рекордсменов» по превышению скорости
В одесском Рени потоки грязной воды затопили дома и размыли дороги
В одесском Рени потоки грязной воды затопили дома и размыли дороги
С сегодняшнего дня из Украины можно улететь в Беларусь, Нидерланды и Бельгию
С сегодняшнего дня из Украины можно улететь в Беларусь, Нидерланды и Бельгию
В Одесской области компания неудачно «поиграла» с гранатами
В Одесской области компания неудачно «поиграла» с гранатами
В Одесской области умерла спортсменка, исчезнувшая во время марафона
В Одесской области умерла спортсменка, исчезнувшая во время марафона
В столице России пара занялась сексом на глазах у ошалевшей публики. 18+
В столице России пара занялась сексом на глазах у ошалевшей публики. 18+
«Мы ‒ не мировые полицейские»: Трамп решил положить конец американскому империализму
«Мы ‒ не мировые полицейские»: Трамп решил положить конец американскому империализму
Появилось полное видео конфликта афроамериканца Ричарда Брукса с белыми копами
Появилось полное видео конфликта афроамериканца Ричарда Брукса с белыми копами
«Рупор Кремля» Соловьев жестко прошелся по Ефремову за покаянное видеообращение
«Рупор Кремля» Соловьев жестко прошелся по Ефремову за покаянное видеообращение
fraza.ua
Новости блогосферы
14.06.20 18:43

Любой расизм омерзителен: черный, белый и даже желтый
14.06.20 16:55

Зеленский соврал про Хорошковского и его должность
14.06.20 16:47

Вот мне посоветовали Лешу... Краткий обзор интервью Зеленского «Украинской правде»
11.06.20 10:08

Удобный негромайдан

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.