Эксперт: Отношения Армении и Украины нуждаются в глубоком переосмыслении

«Любое действие официальной дипломатии Еревана, направленное на диверсификацию внешней политики, оцениваю, как большой позитив», — об этом в комментарии News.am заявил украинский политический обозреватель Марат Акопян.

По его словам, шаги, направленные на диверсификацию внешней политики Армении, назрели уже давно. Однако приоритетность шагов вызывает недоумение. «Для примера возьмем ситуацию с открытием посольства в Израиле и реакция Ирана.

Бесспорно, что Армении необходимо иметь посольство в Израиле и развивать взаимовыгодные отношения в регионе, не забывая при этом исключительную роль Ирана для официального Еревана.

Однако при этом вызывает удивление пассивность Еревана в украинском направлении».

Эксперт подчеркнул необходимость профессионального анализа и интенсификации отношений двух стран.

«На лицо очевидная недооценка роли Украины как страны, которая смогла выстоять в противостоянии с ядерной державой, страны, которая имеет большое значение для Европейского региона и США, а также имеет 40-миллионный рынок, где армянская продукция может быть конкурентной.

К сожалению, в Армении информация про Украину формируется из российских источников, или же их сателлитов. Не наблюдается серьезного анализа политической и экономической роли Украины и возможные перспективы для Еревана. Опять же для примера, новости про армянскую диаспору благодаря дружественным СМИ намного широко и глубоко распространяются на армянском медиаполе, чем новости или аналитические материалы про саму страну – Украину.

Смена политических элит в обеих странах создала плодотворную почву для интенсивных развитий, однако вынужден констатировать, что за последние годы революционных изменений отношения Еревана и Киева не претерпели, и находятся в достаточно странном замороженном состоянии. Единственные подвижки в украинско-армянских отношениях зафиксированы исключительно благодаря многочисленной и хорошо организованной армянской диаспоре, и парламентской дипломатии. Есть взаимодействие общины с соответствующими структурами Армении, экспертным и журналистским сообществом. Контакты и общения есть как с уполномоченным по делам диаспоры РА, так и с МИД и депутатами парламента и представителями муниципалитета. Получается, что взаимопонимание есть у всех кроме политических элит».

Отвечая на вопрос о необходимых шагах, эксперт отметил, что рекомендует правительству Армении первой проявить инициативу на фоне событий начиная с 2014-го года.

«Я бы порекомендовал правительству Армении, тем кто отвечает за политические решения — обратить особое внимание на украинское направление для внешнеполитической и экономической активности, это может стать очень важным направлением для Армении при надлежащей работе».

Эксперт указал на важную роль средств массовой информации, отметив, что сегодня СМИ-партнеры, эксперты и диаспора являются своеобразным мостом между Киевом и Ереваном.

«Пользуясь случаем благодарю ваше издание и другие дружественные армянские СМИ, которые много лет активно содействуют распространению информации про армянскую общину Украины».