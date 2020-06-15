Директриса одной из киевских школ узнала, что заразилась коронавирусом и... пошла на работу

Главное: Директриса одной из киевский школ продолжала общение с сотрудниками, несмотря на положительный тест на коронавирус.

Детали: Госпродпотребслужба Киева обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело против директора одной из столичных школ за нарушение правил самоизоляции после подтверждения заболевания коронавирусом. Как сообщил на своей странице в Facebook городской голова Киева Виталий Кличко, она никому не сказала о своей болезни и пошла на работу.

Он также сообщил, что среди персонала еще 3 детских садов города обнаружили больных коронавирусом или людей с подозрением на COVID-19. Все 3 садика не работали, но готовились к открытию и приему детей.

В тему: В марте 2020 года женщина из села Колинковцы Черновицкой области, вернувшись из Италии, устроила по этому случаю праздник, а также приняла участие в политической акции. В итоге она заразила 12 местных жителей, включая внуков, и вынуждена была просить у них прощения.