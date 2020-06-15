На Киевщине псих сломал металлическую решетку и зарезал подвернувшегося врача

Главное: В Киевской области мужчина с психическими расстройствами сбежал из специально оборудованной палаты и нанес смертельный удар врачу-педиатру, полиция открыла производство.

Детали: Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, 45-летний киевлянин приехал в гости к родственникам в одно из сел Володарского района, где начал буянить и вести себя агрессивно. В итоге те вынуждены были вызвать полицию и скорую помощь. Его успокоили и в сопровождении полицейских транспортировали в районную больницу.

После осмотра врачом-психиатром у мужчины было диагностировано психическое расстройство и было принято решение поместить его в спецпалату, оборудованную металлической решеткой.

Позже полицейские еще несколько раз приезжали в больницу, чтобы урезонить уже закрытого дебошира, который пытался сломать металлическую решетку.

Пока работники больницы договаривались о дальнейшей транспортировке больного в столичное психиатрическое учреждение, мужчине таки удалось вырваться из специально оборудованной палаты.

Он проник в комнату медперсонала, где схватил нож и нанес им смертельный удар врачу-педиатру.

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