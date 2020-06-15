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В УПЦ рассказали, что необходимо сделать после Причастия

В УПЦ рассказали, что необходимо сделать после Причастия

Главное: Относиться к Таинству Причастия важно с отвественностью, примером могут послужить святые. Об этом рассказал преподаватель КДА Андрей Музольф.

Детали: Причастие – величайшее Таинство Церкви, потому относиться к нему необходимо с большой отвественностью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Причастие – это величайшее Таинство Церкви, в котором человек получает возможность приобщиться к Телу и Крови Самого Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. В Причастии мы принимаем в себя Творца и при этом, по словам святых отцов, как бы становимся живыми храмами, в которые входит Сам Бог.

Прежде всего, у нас не должно быть легкомысленного и профанирующего отношения к тому, что с нами произошло. Нельзя просто прийти в храм, причаститься «между прочим» и так же «между прочим» продолжать заниматься теми или иными обыденными вещами», - напомнил Андрей Музольф.

Он рассказал о том, что святые отцы, такие как святой праведный Иоанн Кронштадтский или святитель Иоанн Шанхайский, после Причащения оставались на долгое время в алтаре (или храме) и предавались молитве и размышлениям о Боге.

Преподаватель Киевской духовной академии отметил, что намерение человека посредством принятия Таинства Причастия исцелить свою душу подобна ответственности больного, который готов выполнять предписания врача, чтобы победить болезнь.

«Если мы хотим вылечиться, мы будем делать все то, что нам предпишет доктор. Следовательно, если мы, придя в храм, как в духовную лечебницу, желаем исцелить свою душу от греха, значит впредь мы должны стараться как можно меньше грешить. В противном случае получится, что на словах мы просим Бога простить наши грехи пред Ним, а на деле – сами не пытаемся приложить к этому никаких личных усилий» - заключил Андрей Музольф.

В тему: Ранее в УПЦ рассказали, как правильно провести Петров пост.

Тэги: новости православия, УПЦ

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