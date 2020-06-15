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Митрополит Онуфрий объяснил, в чем особенность святости

Митрополит Онуфрий объяснил, в чем особенность святости

Главное: Стать святым можно, когда человек идет по пути, исповедуя Бога и обличая человеческую неправду. Об этом рассказал Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

Детали: Среди святых были люди разных возрастов, званий и профессий, однако всех объединял смысл жизни – исповедовать Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Есть разные пути, которые ведут человека к Богу. Но если человек пойдет путем, ведущем к Богу, то станет святым», – отметил Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ напомнил, что поучаться правде Божией человек должен из Святого Евангелия и трудов святых отцов Церкви.

Митрополит Онуфрий добавил, что святые сподобляются Богом такой чести – быть обличителями человеческой неправды.

«Если я неправильно поступил – и скажу Богу на Суде, что не мог иначе поступить, то будет святой, который обличит меня и скажет, что я тоже имел, что и ты, но я поступил правильно, а ты – неправильно», – сказал он.

По словам Митрополита Онуфрия, исповедовать Господа перед людьми «значит не только устами исповедовать Бога», а «быть верными Богу больше, чем человеку».

«Есть моменты, когда наша правда не такая, как правда Божия, и нам приходится выбирать между нашей правдой и правдой Божией. Исповедует Бога перед людьми тот, кто выбирает и совершает правду Божию», –  заключил он и пожелал каждому, хоть в малом, быть верным Богу.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о тайне Святой Троицы.

Тэги: новости православия, УПЦ, Онуфрий

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