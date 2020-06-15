Кличко подловили на грубом нарушении карантина

Главное: Человека, похожего на городского голову Киева Виталия Кличко, заметили в одном из киевских ресторанов после 22 часов в компании из четырех человек, что является нарушением правил, введенных городскими властями в связи с распространением коронавируса.

Детали: Городского голову Киева Виталия Кличко заметили в одно из киевских ресторанов после 22 часов, несмотря на то, что в соответствии с условиями карантина, заведения общественного питания в это время уже должны быть закрыты.

На фото, опубликованных пользователем alexxbezz в Twitter, можно видеть человека, похожего на Кличко в компании мужчины и двух девушек, хотя в соответствии с условиями карантин, за одним столиком должны находиться не более двух человек.

Отметим, что судить о времени фото можно лишь со слов его автора. По его информации, это произошло после 22 часов в ресторане «Охота на овец» на столичной Воздвиженке.

В тему: С 12 марта 2020 года в Киеве для предотвращения распространения коронавируса был ограничен образовательный процесс и запрещено проведение массовых мероприятий.

Впоследствии городской голова Виталий Кличко неоднократно призывал киевлян строго соблюдать условия карантина. В частности, словами «хватит шастать».