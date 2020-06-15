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Накануне президентских выборов племянница Трампа выпустит книгу о «непристойностях» дяди

Накануне президентских выборов племянница Трампа выпустит книгу о «непристойностях» дяди

Главное: Дочь брата президента США Дональда Трампа готовит к публикации книгу о «шокирующих и непристойных» ситуациях из жизни дяди. В ней, в частности, будет рассказано о налоговых махинациях нынешнего главы Белого дома, а также он будет обвинен в смерти своего брата Фреда.

Детали: Племянница американского президента Мэри Трамп объявила о публикации книги, в которой пообещала раскрыть информацию о налогах своего дяди, а также «шокирующие и непристойные» случаи из жизни Дональда Трампа. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, в книге «Слишком много и никогда не хватает», которая должна выйти 11 августа, она расскажет, как сыграла решающую роль в расследовании газеты New York Times о том, как с помощью налоговых схем ее дядя получил более $400 млн в пересчете на нынешние цены из бизнеса по недвижимости своего отца Фреда Трампа.

Как утверждается, именно Мэри была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии, предоставив газете налоговые декларации дедушки и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи.

В своей книге она также намерена обвинить Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти своего отца от сердечного приступа. По ее мнению, страдавшему от алкоголизма брату нынешнего президента никто не уделял необходимого внимания.

Содержание книги на сегодняшний день тщательно скрывается издателем, однако по данным многочисленных источников, в ней также рассказывается о том, как первая леди США Мелания Трамп после победы мужа на президентских выборах настояла на новом брачном договоре, в котором расширены обязательств супруга в отношении их сына Бэррона.

Отметим, что очередные выборы президента в США должны пройти 3 ноября 2020 года.

В тему: У Дональда Трампа давно не сложились отношения с масонами. А теперь он окончательно принял сторону сторонников идеи всемирного масонского заговора, разместив в своем «Твиттере» письмо католического архиепископа.

Тэги: США, мир, книга, Дональд Трамп

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