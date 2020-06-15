Военные инструкторы из Канады срочно прибудут в Украину, несмотря на пандемию коронавируса

Главное: В Украину прилетят военные инструкторы из Канады. Канадцы «продолжат свою миссию по оказанию содействия силам безопасности страны».

Детали: Канада направит в Украину девяносто своих военных инструкторов. Об этом сообщает министерство обороны страны.

Местные СМИ пишут, что на сегодняшний день, несмотря на пандемию коронавируса, в Украине остаются около шестидесяти военных из Канады.

Представитель армии сообщил, что инструкторы прибудут в Украину уже в июне, после чего пройдут четырнадцатидневный карантин и «продолжат свою миссию по оказанию содействия силам безопасности страны».

В тему 11 июня 2020 года был опубликован План Зеленского по возврату в Россию: 12 тайных пунктов.

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