Австрия закрыла небо для украинцев как минимум до конца июня

Главное: Австрия решила продлить действующий запрет на пассажирское авиасообщение с Украиной. Он будет действовать как минимум до конца месяца.

Детали: Австрия не откроет пассажирское авиасообщение с Украиной как минимум до конца июня из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают власти страны.

Ранее в черный список кроме Украины попали такие страны как Россия, Китай, Иран, Беларусь, Португалия, Испания, Великобритания, Швеция, а также итальянская Ломбардия. Планировалось, что запрет будет снят уже 15 числа, но он был продлен до 30 июня.

Отмечается, что исключение действует лишь для тех рейсов, которые носят «чрезвычайный интерес для Австрии», а также «для полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиаперелетов с целью перевозки сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонала в области ухода за больными и пожилыми людьми».

При этом попасть в Австрию уже могут жители Германии, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Швейцарии и Лихтенштейна, а с завтрашнего дня небо откроют для других стран ЕС.

В тему 9 июня 2020 года стало известно, с какими странами возобновит авиасообщение Украина после карантина.

1 июня 2020 года сообщалось, что в Украине возобновилось движение поездов. На очереди самолеты.