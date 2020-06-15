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Британский премьер Джонсон попытался объяснить, почему Черчилль не был расистом

Британский премьер Джонсон попытался объяснить, почему Черчилль не был расистом

Главное: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на нападки в адрес своего предшественника Уинстона Черчилля, которого после начала массовых протестов темнокожих все чаще обвиняют в расизме. Политик написал колонку.

Детали: Британский премьер Борис Джонсон написал колонку для издания The Telegraph. Политик попытался объяснить, почему его предшественник Уинстон Черчилль не был расистом.

Как считает Борис Джонсон, современная Великобритания является «продуктом большой совокупности идей и убеждений, не все из которых кажутся хорошими в нынешних реалиях».

Он признал, что Уинстон Черчилль «был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру».

Политик написал: «Как это часто бывает, с течением времени менялся в целом и он сам. Он изменил свой взгляд на Индию, и ее способность получить независимость; и что бы он ни говорил об исламе в 1890-х годах, он также построил в 1940-е годы Мечеть в Риджентс-парке».

Также он добавил, что «безумно обвинять его в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, которое он оказывал, захлестнула бы страну и остальную часть Европы».

Борис Джонсон написал: «Он был героем, и, надо полагать, я не один, кто говорит, что будет с каждым вдохом сопротивляться любым попыткам убрать эту статую с Парламент-сквер, и чем быстрее защитное облачение с него будет снято, тем лучше».

Политик завершил свою колонку словами: «Давайте бороться с расизмом, но оставим наше наследие по большей части в покое. Если мы хотим изменить ситуацию, в стране существуют демократические средства – благодаря, кстати говоря, Уинстону Черчиллю».

В тему 12 июня 2020 года сообщалось, что в Праге разрисовали памятник Уинстону Черчиллю.

8 июня 2020 года стало известно, что Европа бьется в конвульясих негромайдана.

Тэги: Великобритания, мир, протесты, расизм, Уинстон Черчилль, Борис Джонсон

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