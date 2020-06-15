Король Марокко перенес экстренную операцию на сердце

Главное: У короля Марокко Мохаммеда VI снова случились проблемы с сердцем. Его срочно прооперировали.

Детали: В воскресенье, 14 июня, король Марокко Мохаммеда VI перенес срочную операцию на сердце. Это второй хирургическое вмешательство за последние полтора года – ранее лидера африканской страны оперировали зимой 2018 года в Париже.

По данным местных СМИ, 56-летнего Мохаммеда VI «экстренно госпитализировали с нарушением сердечного ритма».

Отмечается, что операция прошла в клинике королевского дворца в Рабате. Врачи отмечают, что у короля произошел «рецидив» и ему провели «дополнительную радиочастотную абляцию».

Медики утверждают: «Операция прошла успешно. Нормальный сердечный ритм был восстановлен».

Добавим, что Мохаммед VI правит Марокко с 1999 года. Наследником престола является его сын Мулай Хасан, но ему сейчас лишь семнадцать лет.

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