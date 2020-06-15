Известная американская певица и актриса сделала необычный подарок дочери покойного Джорджа Флойда

Главное: Известная певица и актриса Барбра Стрейзанд сделала подарок дочери покойного Джорджа Флойда. Девочка получила акции компании Disney.

Детали: Легендарная американская певица и актриса Барбра Стрейзанд решила поддержать дочь погибшего в Миннеаполисе от рук полицейских темнокожего Джорджа Флойда. Джианна Флойд получила акции компании Disney.

Малышка поделилась фотографией с подарком у себя в Instagram.

Девочка написала: «Теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney. Спасибо вам».

В тему 14 июня 2020 года сообщалось, что в США вспыхнули протесты из-за убийства белыми копами афроамериканца Ричарда Брукса.

В тот же день появилось полное видео конфликта.