Синоптики рассказали о затяжных грозовых дождях в Украине

Главное: В ближайшие дни Украину будут поливать дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Детали: На этой рабочей неделе, 15-19 июня, Украину буду поливать грозовые дожди. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что в ближайшие три дня осадки ожидаются по всей стране, а во второй половине недели на юго-востоке Украины должно быть сухо.

Днем воздух по Украине прогреется до 23-31 тепла, а ночью будет плюс 12-19.

В Киеве, по прогнозу синоптиков, дожди будет лить четыре дня. Днем обещают плюс 26-28, а ночью 16-18 тепла.

Карта погоды в Украине:

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