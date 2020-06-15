Стало известно, в каких областях могут отдохнуть украинцы, «не рискуя» заразиться коронавирусом

Главное: Украинцам рассказали, где можно отдыхать этим летом в нашей стране во время пандемии коронавируса. Области перечислил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Детали: Главный санитарный врач нашей страны Виктор Ляшко назвал области, в которых украинцы могут отдыхать во время пандемии коронавируса. Чиновник выступил в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в список «безопасных» были включены Запорожская, Николаевская, Одесская и Херсонские области.

Минздрав утверждает, что все четыре области «отвечают противоэпидемичекским требованиям и открыты для туристов».

Также Виктор Ляшко напомнил, что с понедельника, 15 июня, Украина возобновляет международные перелеты.

Он заявил: «Как показывает статистика, сезонность есть. Циркуляция происходит так же, как и у других гриппообразных заболеваний, когда начинается с востока, с Азии, идет на Европу, потом на Северную и Южную Америку и на Африку. Сейчас больше всего страдает Южная Америка и Африка от количества новых случаев. Потом оно перейдет на Австралию и будет циркулировать как грипп каждый год».

В тему 13 июня 2020 года стало известно, что коронавирус «поразил» министра и советника Зеленского.

12 июня 2020 года сообщалось, что жена Зеленского заразилась коронавирусом.