Трамп объявил войну масонам

Главное: У Дональда Трампа давно не сложились отношения с масонами. А теперь он окончательно принял сторону сторонников идеи всемирного масонского заговора, разместив в своем Твиттере письмо католического архиепископа.

Детали: У президента США Дональда Трампа не сложились отношения с масонским орденом, членом которого были многие американские президенты. Трампа не приняли в ряды масонов, потому что «масоны все сплошь глобалисты, он изоляционист», пишет КП в Украине.

В подтверждение своей мысли издание также сообщает о том, что Дональд Трамп разместил в своем Твиттере письмо католического архиепископа Карло Марии Вигано. В нем утверждается, что пандемия коронавируса и протесты в память о Джордже Флойде — это часть заговора «теневого государства». Цель заговора — помешать переизбранию нынешнего американского президента.

Издание пишет, что Дональд Трамп, перепостив текст, якобы всецело принял сторону сторонников идеи всемирного масонского заговора.

Справка: Масонство, франкмасонство («франкмасон» с фр. «вольный каменщик») — религиозно-этическое движение. Масонство сформировалось ориентировочно в конце XVI — начале XVII века в Шотландии и Англии, распространившись затем в других европейских государствах, России, Соединенных Штатах и европейских государствах, России, Соединенных Штатах и других странах. Однако некоторые ученые полагают, что масонство зародилось во времена средневековья, а то и ранее.

В тему: 9 июня 2020 года мы писали о том, что в правительстве Егора Гайдара работали масоны. Теперь это подтвержденный факт.