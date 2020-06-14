Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 14 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 14 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 7 824 288, смертей ‒ 430 755, а выздоровлений ‒ 3 729 374. В Украине же выявлено 31 154 инфицированных, зарегистрировано 889 смертей и 14 082 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 077 888 (смертей ‒ 115 464), Бразилии ‒ 850 514 (42 720), России ‒ 528 267 (6 938), Индии ‒ 320 922 (9 195), Великобритании ‒ 297 324 (41 783), Испании ‒ 243 928 (27 136), Италии ‒ 236 651 (34 301), Перу ‒ 220 749 (6 308), Франции ‒ 193 746 (29 401), Германии ‒ 187 518 (8 801), Иране ‒ 187 427 (8 837), Турции ‒ 176 677 (4 792), Чили ‒ 167 355 (3 101), Мексике ‒ 142 690 (16 872), Пакистане ‒ 139 230 (2 632), Саудовской Аравии ‒ 127 541 (972), Канаде ‒ 100 061 (8 182), Бангладеш ‒ 87 520 (1 171), Китае ‒ 84 296 (4 638), Катаре ‒ 79 602 (73), ЮАР ‒ 65 736 (1 423) и Бельгии ‒ 60 029 (9 655).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 13 июня 2020 года мы писали, что в столице Китая ввели военное положение из-за масштабной вспышки коронавируса.