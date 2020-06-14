Главные новости за 13 и 14 июня 2020 года

Американские военные больше не будут «восстанавливать» другие страны и решать конфликты в чужих государствах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт.

Одиозная Маруся Зверобой обрушилась с нецензурной бранью и угрозами в адрес Владимира Зеленского и его семьи. В бешенство ее привело известие о заражении супруги президента коронавирусной инфекцией.

В американской Атланте вспыхнули протесты из-за гибели молодого афроамериканца Ричарда Брукса. Он был ранен белыми копами, после чего скончался в больнице.

В Сети появилась полная видеозапись инцидента в американской Атланте, в результате которого погиб афроамериканец Ричард (Рейшерд) Брукс. Резонансные кадры были сняты на полицейский видеорегистратор, а также на телефоны очевидцев.

Российский артист Михаил Ефремов записал видеообращение, адресованное своим поклонникам и семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Двухминутный ролик он разместил на Youtube-канале «Гражданин поэт».

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Михаила Ефремова за публикацию видеообращения, адресованного своим поклонникам и родным погибшего в ДТП Сергея Захарова. По мнению «рупора Кремля», своими действиями артист нарушил условия домашнего ареста.

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту девятую спутниковую группировку Starlink. Процесс запуска и вывода спутников на орбиту напрямую транслировался в Сети.

На юге Пекина введен режим военного положения из-за вспышки COVID-19. Там заразу подхватили сразу 45 работников оптового рынка

Протестующие создали Автономную зону в Сиэтле (США). Дональд Трамп назвал автономщиков террористами.