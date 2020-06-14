Зеленского покрыли трехэтажным матом и пригрозили жестокой расправой

Главное: Одиозная Маруся Зверобой обрушилась с нецензурной бранью и угрозами в адрес Владимира Зеленского и его семьи. В бешенство ее привело известие о заражении супруги президента коронавирусной инфекцией.

Детали: Одиозная национал-активиста и волонтер Маруся Зверобой покрыла «трехэтажным» матом Владимира Зеленского и его семью, узнав о заражении первой леди коронавирусом.

В частности, она обозвала главу государства и его супругу дебил@ми и пдр@...ми, после чего посоветовала с «нах никому тут не нужными» детьми уе...в@ть в Израиль.

«Пока вас как царскую семью за ноги не подвесили за уничтожение украинского государства», ‒ перешла к открытым угрозам одиозная волонтерка.

В тему: 31 июля 2019 года сообщалось, что журналист Скрыпин в матерной форме «наехал» на Зеленского (18+)

А 30 декабря 2019 года мы писали, что Зеленского пообещали выпороть розгами на конюшне.