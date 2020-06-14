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В США протестующие создали микрореспублику и назвали ее Автономная зона Капитолийского холма

В США протестующие создали микрореспублику и назвали ее Автономная зона Капитолийского холма

Главное: Протестующие создали Автономную зону в Сиэтле (США). Дональд Трамп назвал автономщиков террористами.

Детали: В США, где продолжаются акции протеста, в руках у митингующих оказались центральные кварталы и мэрия Сиэтла. Здесь была провозглашена так называемая Автономная зона Капитолийского холма (Capitol Hill Autonomous Zone).

Как пишут СМИ, «президентом» АЗКХ стал известный в городе рэпер.

Доступ на территорию АЗКХ запрещен как полиции, так и госчиновникам. Протестующие построили баррикады. Некоторые ходят с автоматами.

Также есть информация о том, что для прохода внутрь автономии нужно получить «визу». На входе стоят плакаты с надписями:

— «Вы входите в Автономную зону Капиталийского холма»,

— «Вы покидаете территорию США».

Власти США пока не применяют силу к сепаратистам. Президент Дональд Трамп назвал создателей Автономной республики террористами.

В тему: Ранее мы писали о том, что Америку ждет резня чернокожих и гражданская война.

Тэги: США, политика, сепаратизм

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