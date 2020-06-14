Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 14 июня 2020

Главное: По состоянию на 9-00 14 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 7 786 022, смертей ‒ 430 126, а выздоровлений ‒ 3 707 921. В Украине же выявлено 31 154 инфицированных, зарегистрировано 889 смертей и 14 082 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 074 526 (смертей ‒ 115 436), Бразилии ‒ 850 514 (42 720), России ‒ 519 458 (6 819), Индии ‒ 320 922 (9 195), Великобритании ‒ 295 828 (41 747), Испании ‒ 243 605 (27 136), Италии ‒ 236 651 (34 301), Перу ‒ 220 749 (6 308), Франции ‒ 193 746 (29 401), Германии ‒ 187 267 (8 793), Иране ‒ 184 955 (8 730), Турции ‒ 176 677 (4 792), Чили ‒ 167 355 (3 101), Мексике ‒ 142 690 (16 872), Пакистане ‒ 139 230 (2 632), Саудовской Аравии ‒ 123 308 (932), Канаде ‒ 100 043 (8 182), Бангладеш ‒ 84 379 (1 139), Китае ‒ 84 288 (4 638), Катаре ‒ 78 416 (70), ЮАР ‒ 65 736 (1 423) и Бельгии ‒ 59 918 (9 650).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 13 июня 2020 года мы писали, что в столице Китая ввели военное положение из-за масштабной вспышки коронавируса.