Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 13 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 13 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 7 701 842, смертей ‒ 426 980, а выздоровлений ‒ 3 657 317. В Украине же выявлено 30 506 инфицированных, зарегистрировано 880 смертей и 13 976 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 054 309 (смертей ‒ 114 790), Бразилии ‒ 828 810 (41 828), России ‒ 519 458 (6 819), Индии ‒ 308 916 (8 884), Великобритании ‒ 294 402 (41 566), Испании ‒ 243 605 (27 136), Италии ‒ 236 305 (34 223), Перу ‒ 220 749 (6 266), Франции ‒ 193 220 (29 377), Германии ‒ 187 267 (8 793), Иране ‒ 184 955 (8 730), Турции ‒ 175 218 (4 778), Чили ‒ 167 355 (3 101), Мексике ‒ 139 196 (16 448), Пакистане ‒ 132 405 (2 551), Саудовской Аравии ‒ 123 308 (932), Канаде ‒ 99 595 (8 124), Бангладеш ‒ 84 379 (1 139), Китае ‒ 84 229 (4 638), Катаре ‒ 78 416 (70), ЮАР ‒ 61 927 (1 354) и Бельгии ‒ 59 918 (9 650).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 13 июня 2020 года мы писали, что в столице Китая ввели военное положение из-за масштабной вспышки коронавируса.

А 11 июня 2020 года сообщалось, что в России хотят проводить профилактику коронавируса с помощью... пиявок.