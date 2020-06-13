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14 июня 2020 - какой церковный и светский праздник, этот день в истории Украины и мира, у кого именины

14 июня 2020 - какой церковный и светский праздник, этот день в истории Украины и мира, у кого именины

14 июня во всем мире празднуют Всемирный день донора крови. В Украине 14 мая — День работников легкой промышленности и день города Энергодара.

Какой церковный православный праздник отмечается 14 июня

Сегодня, 14 июня, православные чтят:

— память мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана (166);

— память преподобного Дионисия, игумена Глушицкого (1437);

— память святого праведного Иоанна Кронштадтского (прославление, 1990);

— память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, в Ближних пещерах (XI);

— память преподобного Иустина По́повича, Челийского (1978) (Сербская православная церковь);

— память священномученика Василия Преображенского, пресвитера; мученицы Веры Самсоновой (1940).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 14 июня

14 июня на международном уровне отмечается:

— Всемирный день донора крови. Этот международный день был учреждён в мае 2005 г., в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в Женеве. Донор происходит от латинского «donare» — «дарить». В случае с донорами крови подарком часто является жизнь.

— Международный день блогера.

14 июня также отмечается:

— в США — День американского флага,

— в Латвии и Эстонии — День памяти жертв коммунистических репрессий,

— в Литве — День траура и надежды,

— в России — День работников миграционной службы,

— в Парагвае — День мира,

— в Бельгии — День отца.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 14 июня:

— Всемирный день вязания. Идея вязания на публике принадлежит Даниэль Ландес и возникла в 2005 году.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 14 июня

14 июня в Украине отмечают:

— День работников легкой промышленности. Праздник был установлен Указом Президента Украины от 9 июня 1994 года.

— День Энергодара. Энергодар — один из самых молодых городов, расположенных на территории Украины. Это центр государственного значения в Запорожской области, энергетическая столица Украины.

Знаменитые исторические события в мире и Украине 14 июня

14 июня 325 года в городе Никее открылся первый Вселенский собор в истории христианства.

14 июня 1775 года была создана армия США.

14 июня 1900 года Гавайские острова объявлены территорией США.

14 июня 1938 года Бенджамин Грушкин (США) запатентовал хлорофилл.

14 июня 1939 года в СССР объявлено о противоречии генетики марксистской диалектике.

14 июня 1985 года в Шенгене (Люксембург) был подписан договор между пятью европейскими государствами, получивший название «Шенгенского соглашения».

14 июня 2008 года в Севастополе открыт памятник гетману Сагайдачному. Демонтирован 26 апреля 2014 года.

Именинники 14 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Иустин,

— Харитон,

— Харита,

— Евелпист,

— Иеракс,

— Пеон,

— Валериан,

— Дионисий,

— Иоанн,

— Василий,

— Вера,

— Агапит.

Тэги: праздник, история, календарь, именины

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