Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Пробное ВНО в 2020 году можно пройти не выходя из дома

Пробное ВНО в 2020 году можно пройти не выходя из дома

Главное: Пробное внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет онлайн. Чиновники рассказали, как пройти тестирование дома.

Детали: Чиновники из Украинского центра оценивания качества образования просят школников 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО.

Пробное внешнее независимое оценивание в этом году предложили пройти его онлайн. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

Чтобы пройти тестирование дома необходимо:

— 15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе;

— выполнить задание тестовой тетради;

— до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;

— получить свой результат за тестирование.

В тему: Напомним, в мае 2020 года был опубликован полный график проведения ВНО в этом году.

Тэги: образование, внешнее независимое оценивание, школьники

Комментарии

Статьи

13.06.20 09:32

Проститутки опасаются, что вирус уничтожит древнейшую профессию

Автор: Александр Флоранский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.06.20 22:56

Цивилизация, римские легионеры и дело Стерненко

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

План Зеленского по возврату в Россию: 12 тайных пунктов
11.06.20 14:31

План Зеленского по возврату в Россию: 12 тайных пунктов

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

«Не знаю, как дальше жить»: Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу смертельного ДТП

«Не знаю, как дальше жить»: Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу смертельного ДТП
13.06.20 10:04
2583
Последние новости
13.06.20 18:01

Пробное ВНО в 2020 году можно пройти не выходя из дома
13.06.20 17:46

На столичной Русановке вспыхнули массовые беспорядки
13.06.20 17:26

Путин подписал скандальный закон, против которого выступал знаменитый российский режиссер
13.06.20 16:20

14 июня 2020 - народные приметы, погода в Украине и магнитные бури
13.06.20 15:43

Позитивный гороскоп на 14 июня 2020 года. Что ждет 12 знаков зодиака
13.06.20 15:34

Родные Сергея Захарова отреагировали на покаянное видеообращение Михаила Ефремова
13.06.20 15:24

Количество иезуитов резко сокращается. Через 50 лет орден может просто исчезнуть
Фото и Видео
На столичной Русановке вспыхнули массовые беспорядки
На столичной Русановке вспыхнули массовые беспорядки
На столичной Русановке вспыхнули массовые беспорядки
На столичной Русановке вспыхнули массовые беспорядки
Путин подписал скандальный закон, против которого выступал знаменитый российский режиссер
Путин подписал скандальный закон, против которого выступал знаменитый российский режиссер
В столице Китая ввели военное положение из-за масштабной вспышки коронавируса
В столице Китая ввели военное положение из-за масштабной вспышки коронавируса
«Не знаю, как дальше жить»: Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу смертельного ДТП
«Не знаю, как дальше жить»: Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу смертельного ДТП
В киевском метро женщина внезапно сняла трусы и «гордо вышла на Шулявке»
В киевском метро женщина внезапно сняла трусы и «гордо вышла на Шулявке»
Мощный ливень на Закарпатье затопил село и разрушил четыре моста
Мощный ливень на Закарпатье затопил село и разрушил четыре моста
Святогорский митрополит объяснил смысл древней православной традиции
Святогорский митрополит объяснил смысл древней православной традиции
Митрополит Онуфрий расскажет, какой дар получит человек, любящий Бога
Митрополит Онуфрий расскажет, какой дар получит человек, любящий Бога
В Крыму на пляже голая старушка устроила грандиозную драку
В Крыму на пляже голая старушка устроила грандиозную драку
«Был расистом»: в Праге разрисовали памятник Уинстону Черчиллю
«Был расистом»: в Праге разрисовали памятник Уинстону Черчиллю
fraza.ua
Новости блогосферы
11.06.20 10:08

Удобный негромайдан
07.06.20 21:24

Америку ждет резня чернокожих и гражданская война
06.06.20 12:53

В наше время искушений истинный подвиг - просто остаться человеком и не оскотиниться
05.06.20 10:22

Забытая могила первого космонавта Украины. Позор нам всем, начиная от Зеленского

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.