Пробное ВНО в 2020 году можно пройти не выходя из дома

Главное: Пробное внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет онлайн. Чиновники рассказали, как пройти тестирование дома.

Детали: Чиновники из Украинского центра оценивания качества образования просят школников 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО.

Пробное внешнее независимое оценивание в этом году предложили пройти его онлайн. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

Чтобы пройти тестирование дома необходимо:

— 15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе;

— выполнить задание тестовой тетради;

— до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;

— получить свой результат за тестирование.

В тему: Напомним, в мае 2020 года был опубликован полный график проведения ВНО в этом году.