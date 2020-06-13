14 июня 2020 - народные приметы, погода в Украине и магнитные бури

Сегодня, 14 июня – 166-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 1 июня юлианского календаря.
Продолжительность светового дня 14 июня составит 16 часов и 24 минуты.
13 июня Луна будет убывающая. Процент освещенности Луны - 44.3%.
Народные приметы, традиции и праздники 14 июня
14 июня в народе отмечается Устин (Брусничные губы).
14 июня церковь чествует святого Иустина Философа (он же Иустин Великий, Иустин Римский) — раннехристианского мученика. Иустин погиб, проповедуя Священное Писание в Риме.
На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдают, как восходит солнце. Если небо при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля - рожь уродится густой и спелой.
Если 14 июня утро случалось дождливым — это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли.
Огород 14 июня городить не следовало — это могло привести к пожару.
У девушек 14 июня были свои обряды. Если красавица хотела избавиться от неприятного поклонника, то она срывала ветку ивы и втыкала ее между своими и его следами. С любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня — тогда якобы в жизни будет семейное счастье.
Погода, магнитные бери в Украине на 14 июня
14 июня в Украине будет жарко, местами облачно, в отдельных регионах возможны грозы и дожди.
14 июня в Киеве средняя температура +21° - +25°.
14 июня на Западе Украины +21° - +27°.
14 июня на Востоке Украины +28° - +32°.
14 июня на Юге Украины +26° - +27°.
14 июня влажность атмосферного воздуха - 76%.
Магнитосфера 14 июня будет спокойная. Магнитных бурь не предвидится.
14 июня у чувствительных людей возможны обострения:
- заболеваний органов дыхания (затруднение дыхания, раздражение слизистой оболочки носа, развитие простудных заболеваний),
- заболеваний опорно-двигательного аппарата (обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, боли в суставах).