14 июня 2020 - народные приметы, погода в Украине и магнитные бури

Сегодня, 14 июня – 166-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 1 июня юлианского календаря.

Продолжительность светового дня 14 июня составит 16 часов и 24 минуты.

13 июня Луна будет убывающая. Процент освещенности Луны - 44.3%.

Народные приметы, традиции и праздники 14 июня

14 июня в народе отмечается Устин (Брусничные губы).

14 июня церковь чествует святого Иустина Философа (он же Иустин Великий, Иустин Римский) — раннехристианского мученика. Иустин погиб, проповедуя Священное Писание в Риме.

На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдают, как восходит солнце. Если небо при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля - рожь уродится густой и спелой.

Если 14 июня утро случалось дождливым — это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли.

Огород 14 июня городить не следовало — это могло привести к пожару.

У девушек 14 июня были свои обряды. Если красавица хотела избавиться от неприятного поклонника, то она срывала ветку ивы и втыкала ее между своими и его следами. С любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня — тогда якобы в жизни будет семейное счастье.

Погода, магнитные бери в Украине на 14 июня

14 июня в Украине будет жарко, местами облачно, в отдельных регионах возможны грозы и дожди.

14 июня в Киеве средняя температура +21° - +25°.

14 июня на Западе Украины +21° - +27°.

14 июня на Востоке Украины +28° - +32°.

14 июня на Юге Украины +26° - +27°.

14 июня влажность атмосферного воздуха - 76%.

Магнитосфера 14 июня будет спокойная. Магнитных бурь не предвидится.

14 июня у чувствительных людей возможны обострения:

- заболеваний органов дыхания (затруднение дыхания, раздражение слизистой оболочки носа, развитие простудных заболеваний),

- заболеваний опорно-двигательного аппарата (обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, боли в суставах).

