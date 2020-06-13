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Позитивный гороскоп на 14 июня 2020 года. Что ждет 12 знаков зодиака

Позитивный гороскоп на 14 июня 2020 года. Что ждет 12 знаков зодиака

Представляем вашему вниманию гороскоп на сегодня, 14 июня 2020 года. 14 июня Водолеям быть осторожными на дороге и в быту, Стрельцам не поддаваться на провокации, а Весам улучшать свои профессиональные навыки. Свои планы на будущее старайтесь держать при себе и не допускайте, чтобы в ваши конфликты с близким человеком вмешивались другие.

Овен

Для Овнов прогнозируют на очень спокойный и гармоничный день. Он выдастся особенно хорошим, если вы посвятите его семье, родственникам или друзьям.

Телец

Тельцам стоит ожидать успеха в делах — вам будет удаваться все точно и легко. Вы будете ясно выражать свои замыслы, что будет способствовать хорошим результатам. Беритесь за все с рвением, но не торопитесь — для поспешных действий сейчас неудачное время.

Близнецы

Вместо того, чтобы зацикливаться на сомнениях, постарайтесь развить уверенность в себе. Пока не избавитесь от сомнений, не сможете уверенно двигаться к своей цели.

Рак

Важные вопросы лучше не обсуждать. Лучше возьмитесь за душевные разговоры, которые изрядно добавят вам вдохновения.

Лев

День благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. Главное не обращайте внимания на мелкие неудачи или споры — со временем увидите, какими незначительными они были.

Дева

У людей, рожденных под знаком Дев относительно благоприятный день. Однако на работе стоит быть внимательными и прислушиваться к себе. При этом не желательно вступать в жаркие споры.

Весы

Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в изучение нового, а особенно — улучшение своих профессиональных навыков.

Скорпион

Здоровье потребует денежных вложений, но экономить на нем не желательно. Следите за режимом питания и откажитесь от алкоголя.

Стрелец

Не поддавайтесь на провокации своих недоброжелателей. Коллега, который больше всего вас раздражает, удалится и вы сможете спокойно погрузиться в рабочий процесс.

Козерог

Рассудительность и терпеливость позволит вам достичь желаемого результата на работе. Во второй половине дня лучше всего заняться рутинной работой, в частности, работой с бумагами.

Водолей

Будьте внимательны на дороге, во время занятий спортом и в быту.

Рыбы

Проблемы решайте по мере их поступления. За помощью обращайтесь к своему партнеру. Меньше слушайте советов посторонних людей и старайтесь не сплетничать о своем ближайшем окружении, ведь вы можете испортить отношения с друзьями.

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:

— имело место случайное совпадение,

— имело место самовнушение,

— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Ни в коему случае не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».

Тэги: прогноз, гороскоп, развлечения

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