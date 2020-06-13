Родные Сергея Захарова отреагировали на покаянное видеообращение Михаила Ефремова

Главное: Родные Сергея Захарова, погибшего по вине артиста Михаила Ефремова, отказались принимать от него извинения и денежную компенсацию. Об этом рассказал их адвокат Александр Добровинский.

Детали: Родные водителя-курьера Сергея Захарова, трагически погибшего в ДТП, которое произошло по вине пьяного актера театра и кино Михаила Ефремова, отреагировали на его покаянное видеообращение.

По словам адвоката потерпевших Александра Добровинского, они намерены идти до конца и добиваться справедливого решения суда.

«Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», ‒ отметил адвокат.

Добровинский также подчеркнул, что попытки артиста мирно урегулировать ситуацию неуместны, а денег от него семья погибшего не возьмет.

«Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем ‒ это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», ‒ резюмировал он.

В тему: 9 июня 2020 года мы писали, что 56-летний российский актер Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы на Смоленской площади.

Находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный актер вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами.

Позже стало известно, что пострадавший умер.

9 июня 2020 года также сообщалось, что за полминуты до смертельного ДТП пьяный Ефремов чуть не попал в другую аварию.

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