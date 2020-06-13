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Количество иезуитов резко сокращается. Через 50 лет орден может просто исчезнуть

Количество иезуитов резко сокращается. Через 50 лет орден может просто исчезнуть

Главное: За последние 50 лет количество членов знаменитого католического «Ордена иезуитов» катастрофически упало. На это не смог повлиять даже иезуит Папа Франциск.

Детали: Иезуиты стали первым католическим орденом, который потерял больше половины членов за последние 50 лет. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Если быть точными, то начиная с 1966 года количество членов «Ордена иезуитов» снизилось на 57%. Это самое сильное снижение среди всех остальных католических орденов.

В 1966 году в рядах иезуитов было 36 038 человек. В 2018 год учисло иезуитов составляло лишь 15 842 человек.

Если тенденция сохранится, то через 50 лет орден может прекратить свое существование.

Даже Папа Римский Франциск, будучи иезуитом, не смог изменить эту тенденцию.

Как пишет СПЖ, среди причин падения числа членов Ордена иезуитов называют либеральный, обновленческий Второй Ватиканский Собор.

В тему: Читайте также в тему статью «Ватикан как двигатель сепаратизма и радикализма в Европе и мире».

Тэги: Папа Римский, орден, католицизм, иезуиты

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