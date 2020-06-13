Коронавирус «поразил» министра и советника Зеленского

Главное: В высших органах государственной власти Украины зафиксирована вспышка коронавируса. Инфицирование уже подтверждено у министра Резникова и советника президента Демченко.

Детали: Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подхватил коронавирусную инфекцию COVID-19.

Кроме того, от инфицирования не уберегся и советник президента Украины Руслан Демченко, сообщает издание «Страна».

По данным СМИ, результаты их тестов на коронавирус стали известны вечером 12 июня.

Отмечается, что в этот день оба находились во Франции, где участвовали в переговорах с Эммануэлем Бонном ‒ внешнеполитическим советником Эммануэля Макрона.

В тему: 12 июня 2020 года сообщалось, что жена президента Украины Владимира Зеленского ‒ Елена ‒ заразилась коронавирусом.

А 20 мая 2020 года сообщалось, что в Верховной Раде зафиксирован очередной случай заражения коронавирусом.